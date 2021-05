மாநில செய்திகள்

தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் நாளை மறுநாள் பதவியேற்பு; அழைப்பிதழ் வெளியானது + "||" + MK Stalin to take over as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow Invitation

