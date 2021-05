மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் நாளை முதல் அலுவலகம் வர வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Physically Challenged Government Employees need not to Come office orders Tamil Nadu Government due to Covid

மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் நாளை முதல் அலுவலகம் வர வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு