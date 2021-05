கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறி மதவழிபாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள்...

அகமதாபாத்,

குஜராத் மாநிலத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், மக்கள் கூட்டமாக கூட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், அம்மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறி உரிய அனுமதியின்றி நேற்று நூற்றுக்கணக்கான பெண் பக்தர்கள் மத வழிபாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தின் அகமதாபாத் மாவட்டம் நவபுரா கிராமத்தில் உள்ள மதவழிபாட்டு தளத்தில் நேற்று விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்த மத வழிபாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கணக்கான பெண் பக்தர்கள் நேர்த்திகடன் செலுத்தும் வகையில் பால்குடம் எடுத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அரசு தரப்பில் எந்த அனுமதியும் அளிக்கப்படாத நிலையில் கொரோனா விதிகளை பின்பற்றாமலும், முக்ககவசம் அணியாமலும் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மதவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்வு அப்பகுதியில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை பல மடங்கு அதிகரிக்கலாம் என்ற அச்சத்தை ஏற்பட்டுத்தியுள்ளது.

மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் மதவழிபாட்டு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தது யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 20-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

