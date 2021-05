மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டும் - விஜயகாந்த் வேண்டுகோள் + "||" + Full curfew should be implemented in Tamil Nadu - Vijayakanth's request

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டும் - விஜயகாந்த் வேண்டுகோள்