தேசிய செய்திகள்

உலகளவில் பெறப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு உதவிகளின் விவரங்களை வெளியிட்டது மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + COVID19 supplies received from global community have effectively been allocated to States/UTs incl 1764 Oxygen Concentrators : Union Health Ministry

