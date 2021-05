மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல்; மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Corona spread; Disabled civil servants should not come to the office - Government of Tamil Nadu order

கொரோனா பரவல்; மாற்றுத்திறனாளி அரசு பணியாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு