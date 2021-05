தேசிய செய்திகள்

கேரள சட்டசபை தேர்தல் முடிவு பட்டியல் கவர்னரிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Kerala Assembly election results list handed over to the Governor

கேரள சட்டசபை தேர்தல் முடிவு பட்டியல் கவர்னரிடம் ஒப்படைப்பு