தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களில் 94 லட்சம் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு உள்ளது - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + There is a stockpile of 94 million vaccines to the states - the Federal Government Information

மாநிலங்களில் 94 லட்சம் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு உள்ளது - மத்திய அரசு தகவல்