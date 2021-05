தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் வரும் 8ஆம் தேதி முதல் 16ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு: முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு + "||" + Full curfew in Kerala from 8th to 16th: Announcement by First Minister Binarayi Vijayan

