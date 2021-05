மாநில செய்திகள்

புதுக்கோட்டை : சொந்த மகளை அடைய மனைவியை கொன்ற நபருக்கு மரண தண்டனை + "||" + Pudukkottai: Reach own daughter Death penalty for man who killed wife

புதுக்கோட்டை : சொந்த மகளை அடைய மனைவியை கொன்ற நபருக்கு மரண தண்டனை