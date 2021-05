தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்கத்தில் மத்திய மந்திரி முரளிதரன் கார் மீது தாக்குதல்: பிரகாஷ் ஜவடேகர் கண்டனம் + "||" + Elections end in Bengal, violence continues: mob attack on Union minister Muralitharan’s car with sticks, Minister said – these were Trinamool goons

மேற்கு வங்கத்தில் மத்திய மந்திரி முரளிதரன் கார் மீது தாக்குதல்: பிரகாஷ் ஜவடேகர் கண்டனம்