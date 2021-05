மாநில செய்திகள்

நாளை பதவி ஏற்பு : அரசியல் கட்சியின் மூத்தத் தலைவர்களது இல்லங்களுக்கே சென்று வாழ்த்துப் பெற்ற மு.க ஸ்டாலின் + "||" + Inauguration tomorrow Of the senior leaders of the political party MK Stalin went to the houses and greeted them

நாளை பதவி ஏற்பு : அரசியல் கட்சியின் மூத்தத் தலைவர்களது இல்லங்களுக்கே சென்று வாழ்த்துப் பெற்ற மு.க ஸ்டாலின்