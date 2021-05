மாநில செய்திகள்

உடுமலை வனப்பகுதியில் யானைகளை கற்களை வீசி- தடியால் தாக்கிய இளைஞர்கள் கைது + "||" + In the Udumalai forest Elephants throw stones and hit with sticks Youths arrested

உடுமலை வனப்பகுதியில் யானைகளை கற்களை வீசி- தடியால் தாக்கிய இளைஞர்கள் கைது