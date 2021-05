உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் துப்பாக்கிச்சூடு போலீஸ் அதிகாரி உட்பட 25 பேர் பலி என தகவல் + "||" + Brazil: At least 25 killed, including an officer, in Rio de Janeiro police shootout with drug traffickers

பிரேசிலில் துப்பாக்கிச்சூடு போலீஸ் அதிகாரி உட்பட 25 பேர் பலி என தகவல்