தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை பாதிப்பை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + Action should be taken to prevent Corona 3rd wave damage - Supreme Court instruction to the Central Government

கொரோனா 3-வது அலை பாதிப்பை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவுறுத்தல்