மாநில செய்திகள்

2021-22-ம் கல்வியாண்டுக்கான தொழில்நுட்ப படிப்புகளுக்கு கலந்தாய்வு, மாணவர் சேர்க்கை எப்போது? - அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அட்டவணை வெளியீடு + "||" + Consultation for technical courses for the academic year 2021-22, when is the student admission? - All India Council for Technical Education Publication Schedule

2021-22-ம் கல்வியாண்டுக்கான தொழில்நுட்ப படிப்புகளுக்கு கலந்தாய்வு, மாணவர் சேர்க்கை எப்போது? - அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அட்டவணை வெளியீடு