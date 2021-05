தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு: ராஜஸ்தான் முழுவதும் வரும் 10ந்தேதி முதல் 24ந்தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல் + "||" + Corona vulnerability on the rise: A complete curfew will be imposed across Rajasthan from the 10th to the 24th.

