மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான 33 அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கவர்னர் + "||" + Tamil Nadu: Along with Chief Minister MK Stalin; 33 others take oath as Cabinet Ministers of state.

