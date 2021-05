மாநில செய்திகள்

குடும்ப அட்டை தாரர்களுக்கு ரூ.4000 கொரோனா நிவாரணம் வழங்கும் கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் + "||" + Stalin signed 5 key files when he became first minister

