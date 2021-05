மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் முதல்வராக ரங்கசாமி பதவியேற்பு + "||" + All India NR Congress (AINRC) president N Rangasamy takes oath as the Chief Minister of Puducherry.

