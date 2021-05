தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள என்.ரங்கசாமிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + I would like to congratulate N Rangasamy Ji on taking oath as Puducherry CM. Best wishes for the tenure ahead: PM Narendra Modi

