மாநில செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலையை தடுக்க முடியும் - மத்திய அரசின் அறிவியல் ஆலோசகர் விஜய்ராகவன் + "||" + If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all Principal Scientific Advisor to Centre

கொரோனா 3-வது அலையை தடுக்க முடியும் - மத்திய அரசின் அறிவியல் ஆலோசகர் விஜய்ராகவன்