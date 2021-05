தேசிய செய்திகள்

மத்திய விஸ்டா திட்டத்தை எதிர்க்கும் காங்கிரஸ் கட்சி மீது மத்திய மந்திரி கடும் தாக்கு + "||" + Opposes the central Vista program Union Minister lashes out at Congress party

மத்திய விஸ்டா திட்டத்தை எதிர்க்கும் காங்கிரஸ் கட்சி மீது மத்திய மந்திரி கடும் தாக்கு