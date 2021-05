தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேர்தல் கமிஷனுக்காக வாதாடிய வக்கீல் ‘திடீர்’ விலகல் + "||" + Lawyer on EC's panel resigns for values not being in consonance with poll body

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேர்தல் கமிஷனுக்காக வாதாடிய வக்கீல் ‘திடீர்’ விலகல்