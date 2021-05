தேசிய செய்திகள்

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசனுடன், பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு + "||" + Prime Minister Modi talks on the phone with Australian Prime Minister Scott Morrison

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசனுடன், பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு