தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஒருவரும் உயிரிழக்க கூடாது: அதிகாரிகளுக்கு கெஜ்ரிவால் உத்தரவு + "||" + No one should die due to lack of oxygen: Kejriwal orders authorities

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஒருவரும் உயிரிழக்க கூடாது: அதிகாரிகளுக்கு கெஜ்ரிவால் உத்தரவு