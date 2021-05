தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு இப்போதும் தட்டுப்பாடு உள்ளது: கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi still facing shortage of Covid-19 vaccine doses, says CM Kejriwal

டெல்லியில் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு இப்போதும் தட்டுப்பாடு உள்ளது: கெஜ்ரிவால்