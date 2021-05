மாநில செய்திகள்

பெண்களைப் போலவே திருநங்கையரும் இலவச பஸ் பயணம் பரிசீலித்து நடவடிக்கை - முதல்- அமைச்சர் ஸ்டாலின் + "||" + Free bus travel for transgender people as well as women Consideration action Chief Minister Stalin

பெண்களைப் போலவே திருநங்கையரும் இலவச பஸ் பயணம் பரிசீலித்து நடவடிக்கை - முதல்- அமைச்சர் ஸ்டாலின்