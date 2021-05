மாநில செய்திகள்

மருத்துவர் சண்முகப்பிரியா கொரோனாவால் உயிரிழந்திருப்பது வேதனையளிக்கிறது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் + "||" + The death of Dr. Shanmugapriya Corona is heartbreaking Stalin's mourning

மருத்துவர் சண்முகப்பிரியா கொரோனாவால் உயிரிழந்திருப்பது வேதனையளிக்கிறது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்