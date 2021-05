தேசிய செய்திகள்

நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை மையங்களில் கொரோனா பாசிட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம் இல்லை - புதிய வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டது மத்திய அரசு + "||" + A significant directive has been issued to all States & UTs to ensure prompt, effective & comprehensive treatment of COVID19 patients

