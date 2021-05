தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: ஐதராபாத் கல்வாரி கிறிஸ்தவ தேவாலயம் கொரோனா சிகிச்சை மையமாக மாற்றம் + "||" + Telangana: Calvary Temple church in Hyderabad has been converted into a 300-bed COVID care centre

