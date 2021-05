கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் வீரர் யூனிஸ் கானின் 8 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்த சக வீரர் + "||" + Fellow player who broke the 8 year record of Pakistan player Younis Khan

பாகிஸ்தான் வீரர் யூனிஸ் கானின் 8 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்த சக வீரர்