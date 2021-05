மாநில செய்திகள்

ஆண்டாள் அழகர் பொறியியல் கல்லூரியை கொரோனா சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதி - விஜயகாந்த் அறிவிப்பு + "||" + Permission to use the college for patients undergoing corona treatment - Vijaykanth announcement

