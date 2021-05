தேசிய செய்திகள்

அசாமில் நாளை மதியம் 12 மணிக்கு புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு + "||" + New ministers will be sworn in in Assam tomorrow at 12 noon

அசாமில் நாளை மதியம் 12 மணிக்கு புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு