உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் விலங்குகளை போல் வேட்டையாடிய கொடூரம்: 50க்கும் மேற்பட்ட ஏழை மாணவிகள் பலி + "||" + Like animal poaching in Afghanistan: More than 50 students killed

ஆப்கானிஸ்தானில் விலங்குகளை போல் வேட்டையாடிய கொடூரம்: 50க்கும் மேற்பட்ட ஏழை மாணவிகள் பலி