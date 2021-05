தேசிய செய்திகள்

வெளிநாடுகள் உதவிக்கரம் நீட்ட பிரதமர் மோடியே காரணம்: மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் + "||" + Due to PM Modi's efforts, India getting foreign support amid Covid-19, says Anurag Thakur

வெளிநாடுகள் உதவிக்கரம் நீட்ட பிரதமர் மோடியே காரணம்: மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர்