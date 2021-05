தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் + "||" + Price of petrol & diesel in #Delhi at Rs 91.53 per litre and Rs 82.06 per litre respectively today

