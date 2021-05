மாநில செய்திகள்

சென்னையில் அவசர பணிகளுக்காக 200 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் உத்தரவு + "||" + 200 government buses to be operated in Chennai for emergency work - Transport Minister Raja Kannappan orders

சென்னையில் அவசர பணிகளுக்காக 200 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் உத்தரவு