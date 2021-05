தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு தோல்வி - சோனியாகாந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + Sonia Gandhi took the opportunity to hit out at the Narendra Modi-led government over the COVID surge which has crippled the health infrastructure of the country.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு தோல்வி - சோனியாகாந்தி குற்றச்சாட்டு