அசாம் முதல்-மந்திரிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

அசாம் மாநிலத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது. அசாம் மாநில பாஜக சட்டமன்ற குழு தலைவராக ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா நேற்று தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, மாநில ஆளுநரை ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா நேற்று சந்தித்து தனக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் எம்.எல்.ஏ.க்களின் பட்டியலை வழங்கினார். இதன்படி, நேற்று ஆட்சியமைக்குமாறு ஆளுநர் ஜகதீஷ் முகி, ஹிமந்த சர்மாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

இதையடுத்து, ஹிமந்த பிஸ்வ சா்மா தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா ஸ்ரீமந்த சங்கரதேவா கலாஷேத்ராவில் இன்று பகல் 12 மணிக்கு நடைபெற்றது. முதல் மந்திரியாக ஹிமந்த பிஸ்வ சா்மாவுக்கு ஆளுநா் பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தார். பதவியேற்பு விழாவில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டாவும் கலந்து கொண்டார்.

இந்நிலையில், அசாம் முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்றுக்கொண்ட ஹிமந்த விஸ்வ சா்மாவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பதிவில், ''இன்று பதவி ஏற்ற, ஹிமந்த விஸ்வ மற்றும் இதர அமைச்சர்களுக்கு வாழ்த்துகள். அசாமின் வளர்ச்சிப் பயணத்துக்கு இந்த குழு உந்துதல் அளிக்கும் என்பதிலும், மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் என்பதிலும் நான் உறுதியாக உள்ளேன்.'' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அசாம் முன்னாள் முதல்-மந்திரி சா்வானந்த சோனோவால் பங்களிப்பையும் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார். அதில், '' கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக, மக்களுக்காகவும், மாநில வளர்ச்சிக்காவும் நிர்வாகம் செய்தவர், என்னுடன் பணியாற்றிய மதிப்புமிக்க சா்வானந்த சோனோவால்.

அசாம் மாநிலத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் மாநிலத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்தியதில் அவரது பங்களிப்பு மகத்தானது. எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Congratulations to @himantabiswa Ji and the other Ministers who took oath today. I am confident this team will add momentum to the development journey of Assam and fulfil aspirations of the people.