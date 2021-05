தேசிய செய்திகள்

விரைவாக 17 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி உலகளவில் இந்தியா சாதனை + "||" + Covid-19 vaccination: India has administered over 17 crore total doses so far

விரைவாக 17 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி உலகளவில் இந்தியா சாதனை