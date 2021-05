கிரிக்கெட்

ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: பாகிஸ்தான் அசத்தல் வெற்றி; தொடரையும் கைப்பற்றியது + "||" + 2nd Test against Zimbabwe: Pakistan win by a landslide; Captured the series as well

ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: பாகிஸ்தான் அசத்தல் வெற்றி; தொடரையும் கைப்பற்றியது