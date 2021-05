மாநில செய்திகள்

சட்டப்பேரவை தலைவர் தேர்தலில் திமுக சார்பில் மு.அப்பாவு போட்டியிடுவார் - திமுக அறிவிப்பு + "||" + M. Appavu will contest on behalf of the DMK in the election of the Speaker of the Legislative Assembly

