மாநில செய்திகள்

அமைச்சர்கள் தங்கள் துறையில் தவறு செய்தால் உடனடியாக பதவி நீக்கம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை + "||" + Ministers should be fired immediately if they make a mistake in their field chief-Minister MK Stalin's warning

அமைச்சர்கள் தங்கள் துறையில் தவறு செய்தால் உடனடியாக பதவி நீக்கம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை