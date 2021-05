தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 1000க்கும் மேற்பட்ட சுகாதார நல பணியாளர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு; அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Corona exposure to more than 1000 health workers in Kerala; Shocking information

கேரளாவில் 1000க்கும் மேற்பட்ட சுகாதார நல பணியாளர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு; அதிர்ச்சி தகவல்