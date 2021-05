தேசிய செய்திகள்

கொரோனா குறித்து விவாதிக்க பாராளுமன்ற சிறப்புக்கூட்டத்தொடர் நடத்த வேண்டும் - சபாநாயகருக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. கடிதம் + "||" + Congress MP writes to Lok Sabha Speaker to convene a special session of the Parliament over the Coronavirus crisis

கொரோனா குறித்து விவாதிக்க பாராளுமன்ற சிறப்புக்கூட்டத்தொடர் நடத்த வேண்டும் - சபாநாயகருக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. கடிதம்