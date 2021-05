தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் நாளை முதல் 10 நாட்கள் ஊரடங்கு: மாநில அரசு அறிவிப்பு + "||" + 10-day lockdown in Telangana from tomorrow, curbs to be relaxed from 6 am to 10 am

தெலுங்கானாவில் நாளை முதல் 10 நாட்கள் ஊரடங்கு: மாநில அரசு அறிவிப்பு