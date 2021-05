மாநில செய்திகள்

கட்சி பாகுபாடின்றி பணியாற்ற வேண்டும் -புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + The party must work without discrimination For newly appointed MLAs At the request of chief-Minister MK Stalin

