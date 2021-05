தேசிய செய்திகள்

மராத்தா சமூக இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: விரைவில் பிரதமரை சந்திக்கப் போவதாக உத்தவ் தாக்கரே பேட்டி + "||" + I will soon meet the Prime Minister on the issue of Maratha reservation: Maharashtra CM Uddhav Thackeray, in Mumbai

மராத்தா சமூக இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: விரைவில் பிரதமரை சந்திக்கப் போவதாக உத்தவ் தாக்கரே பேட்டி