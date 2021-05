உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அரசை விட தலிபான் கட்டுப்பாட்டில் அதிக சுரங்கங்கள்: அறிக்கை தகவல் + "||" + More mines under Taliban control than state in Afghanistan: Report information

ஆப்கானிஸ்தானில் அரசை விட தலிபான் கட்டுப்பாட்டில் அதிக சுரங்கங்கள்: அறிக்கை தகவல்